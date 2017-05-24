運動過了頭 反無法燃燒脂肪？

劇烈運動對體重控制不見得好？ (達志影像/shutterstock提供)

運動風氣正盛，上健身房對現代人健康與體重管理來說相當重要，但日前有一項論點卻指出，運動過頭所帶來的傷害比好處還要多得多，甚至反而無法幫助脂肪燃燒。

澳洲營養學家莎波(Jessica Sepel)表示，當運動過頭時，體內的腎上腺皮質醇就會劇烈增加，而身體其實並不知道運動壓力和普通壓力之間的區別，高含量的皮質醇激素，也會讓身體沒辦法燃燒脂肪，因為它正忙著平衡副交感神經和交感神經系統。

莎波強調，其實只要減少一些劇烈運動，如競技單車、快跑等，並替換成瑜伽、或是快走，那麼隔天早上起來將會讓你精力充沛，而不是疲憊不堪。

而莎波更提到不要強迫自己每天都要進行激烈運動，「每天30分鐘的運動就足以促進健康，也足以幫助你控制體重」。

(中時電子報)