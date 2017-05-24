國際盃美容競賽亞大保健系包辦前4名
2017年台灣國際盃髮藝美容美睫美甲造型競賽日前落幕，亞洲大學保健系學生李宜芳，以花園婚禮為構思延伸發想，一口氣奪下國際少女化妝組個人冠軍、國際面具競賽特優、創意化妝設計圖特優及技術傑出獎共4項大獎，且她與另3名該系學生更包辦個人組前4名。
「我沒有想過會得獎，實在太意外！」聽到自己一口氣奪下4個獎項，李宜芳相當興奮，她說，參賽時是以創意新娘為出發點，想像是在美麗的花園舉辦婚禮，將花的元素加在頭紗跟臉部彩繪上，以蝴蝶當作眼影作為重點，耗費心思才完成作品。
除了李宜芳奪下個人組冠軍，同樣就讀亞大保健系的蔡欣諭、吳佳穎、徐沛緹，也分別奪下第二至第四名，她們說，原本覺得參加比賽只要盡力、體驗過、玩得開心就好，沒想到可以拿到好成績，覺得很開心。也因為4人優秀成績，讓亞大榮獲團體組亞軍。
指導老師廖秀瑩指出，保健系化妝組學生大多是首次接觸美容彩妝課程，在參賽過程中，學生集思廣益、相互學習並運用課程內所學，終於贏得獎盃，而為幫助有興趣朝美容發展的學生，該系也提供考照輔導、幫助學生儲備專業講師資格。
2017年台灣國際盃髮藝美容美睫美甲造型競賽今年共有1500名選手參賽，其中包括來自韓國、越南、馬來西亞及大陸的選手共有100多位。
(中時)
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