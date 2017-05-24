學生兼任助理未納勞基法 高教工會批政府跳票

蔡英文政府選前承諾將學生兼任助理納保，但一年多後的今日仍有多數學生未受勞基法保障，高教工會痛批蔡英文政府跳票！（高教工會提供）

大學學生助理納保爭議多時，高教工會今痛批，蔡英文政府跳票！蔡英文選前承諾將學生兼任助理納入「勞基法」，享有勞健保的保障，但至今全國仍有4萬多名的學習型助理，以及無數被校方硬凹「打黑工」的學生，缺乏勞動保障，放任大學成為「勞基法」的法外之地。

目前大學兼任助理分為學習型和勞僱型，但僅後者具有勞健保保障，兩者之間該如何區分，一直未有明確定義，造成大學端無所適從，因此教育部近日發布「專科以上學校獎助生權益保障指導原則」，將「學習型助理」更名為「獎助生」，並明確定義研究型、教學型和附服務負擔助學生3種。

高教工會青年行動委員會張宗坤痛批，教育部此舉根本是「換湯不換藥」，每一項重新定義的獎助生都與過去學習型助理的工作實質內涵相似，用學習、研究掩蓋掉學生勞動的事實，譬如說，教學型助理的確有知識上的學習，但後續所衍伸出幫教授改學生考卷等，就是實質的勞務。

張宗坤指出，只有少數情況可能符合教學型助理的定義，像是一些教育相關科系，要學生從事與專業養成有關的實習，因此學習型助理的比例應只佔約莫1成，但目前全國大專學習型助理卻遠比勞僱型多，分別是4萬人和2萬人。

張宗坤表示，蔡英文選前的青年政見白皮書「青年好政」中，在第二點第二項「提升大專校院研教助理的待遇」中明確指出，未來將「確認大專院校兼任助理的勞工身份，將學生兼任助理納入適用《勞基法》」，但一年多後的今天重新檢視此政策，根本形同跳票。

高教工會、台大工會、政大學生勞動權益促進部要求民進黨政府應落實選前承諾，讓實際進行勞動的兼任助理獲得保障，且教育部別再做宣示性的檢討，應全面停止甚至廢除「獎助生條例」，不該放任大專校院濫用學生勞動者。

(中時)