「二林四鄉鎮呷透透」網路行舟為彰化家扶募愛心粽

臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」為彰化家扶考生募集到3220顆愛心粽。鐘武達攝。

彰化家扶中心主任王震光（右）與扶助家庭們開心分享愛心粽。鐘武達攝。

「二林四鄉鎮呷透透」為彰化家扶募集到的粽子「粽志成城」，很壯觀。鐘武達攝。

臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」為了幫彰化家扶考生祈求好考運，端午節前夕啟動「網路行舟」募集愛心粽，版主林煌凱與北平里長陳凱偉上午日將募得的3220顆粽子分送給306戶受助家庭，「粽志成城」場面很壯觀，還有更多的感動。

林煌凱說，最近物價飆漲，不少經濟弱勢家庭不要說節慶，就連日子都不好過，「二林四鄉鎮呷透透」發起「網路行舟」募集粽子的活動，號召網友集資購買愛心粽，除了分享弱勢家庭，也預祝家扶考生「高中」理想的學校。

愛心滿溢！林煌凱說，原本預計要為306戶受助家庭每戶募集10顆愛心粽，結果網友的愛心不斷湧進，短短10天不到，募得的粽子就已經超出預期，讓人相當感動。

彰化家扶主任王震光表示，二林服務處計有186名孩子分別要參加國中教育會考、高職統測、大學指考以及證照考試，希望他們都能考得好成績，以後可以幫助家庭脫貧。

張先生，家中有1對雙胞胎兒子今年將從高中畢業，為了協助家中經濟，倆人都希望報考警專，他開心表示，「相信孩子吃了網友集氣的粽子，一定會成功」。

(中時)