賞鯨船業者抗議財團與漁民爭利 林聰賢：保障漁民權益是農委會責任
頭城烏石港賞鯨船業者與頭城區漁會成員、漁民等，昨日大動作抗議交通部將開放財團經營的大型客輪，載運遊客登山龜山島參觀，是政府放任財團與漁民爭利，農委會主委林聰賢今天表示，農委會後續會關心交通部開放的內容，保障及促進漁民的權益是農委會責任，他將會充分協調。
林聰賢今天表示，他還不是很了解交通部所要開放的內容，不過現在整個台灣的漁業，會有幾個部分必須要做政策上的協調，像是對於漁業永續有傷害性的漁筏，希望能夠退場，至於漁業比較振興的漁場、區域，則要提出更多的策略及政策支持，像是南方澳、烏石港、大溪漁港等，這幾個比較振興的漁港，農委會都會給予不同的策略。
林聰賢說，為了台灣漁業的永續，觀光漁業應該要進場，因為漁業不能沒有休漁期，希望能讓漁業多元發展，漁業要永續應該要像農業一樣，一部份往休閒漁業推動，而宜蘭地區其實可以朝多元化發展。
(中時)
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