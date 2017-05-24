雲林縣府暑期工讀報名大爆滿　一般生中籤率僅3.5％

雲林縣府今年第二度辦理公部門暑期工讀計畫，預計雇用20人，結果多達297名大專院校雲林子弟報名，平均錄取率僅6.7%。

106年公部門暑期工讀計畫從7月3日至8月31日，以勞基法給薪最低工資每月2萬1009元，對在學生而言算是不低。

本計畫將錄取20個名額，將保留一半名額讓優先錄取經濟弱勢身分學生，報名截止共297人報名，符合資格的經濟弱勢身分學生23人（不合格1人）、符合資格的一般生266人（不合格7人）。

5月26日下午兩點將於縣府婦女福利服務中心4樓視聽室辦理公開抽籤作業，經濟弱勢學生的中籤率43%、一般生中籤率3.5%。

(中時)