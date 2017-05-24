4位前美軍太平洋司令 聯袂揭1996台海危機內幕

前美軍太平洋司令普理赫。（美聯社）

1996年爆發台海危機，中共解放軍大規模軍演，向台灣附近的東海海域發射彈道飛彈。4位前美軍太平洋司令今天齊聚紐約智庫講座，揭露當年台海危機內幕，並強調美國對台支持，並非無條件的開空白支票。

中央社報導，4位前美軍太平洋司令，普理赫（Joseph Prueher，1996-99）、布萊爾(Dennis Blair，1999-2002)、吉亭（Timothy Keating，2007-09）和洛克利爾（SamuelLocklear，2012-15），難得齊聚一堂，出席美中關係全國委員會（NCUSCR）領袖講座(Leaders Speak)，與NCUSCR會長歐倫斯(Stephen A.Orlins)對話。

普理赫任職太平洋司令期間曾處理1996年台海危機，也經歷了1997年亞洲金融風暴，後來在1999年到2001年出任美駐中國大使。

普理赫提及當時擬定的戰略思維包括5大影響層面，首先是讓中國大陸瞭解，飛彈演習不符合大陸、台灣、區域及美國的利益；

其次要台灣認知，美國的支持（support），並非「背書、贊同」(endorsement)或開空白支票(blank check)，不是給予通行證，做任何想做的事；

另美國也可據此讓外界瞭解美方的做法符合「台灣關係法」要旨；

再來是告訴區域內亞洲盟友，美國是可以信賴的夥伴，會忠實履行其承諾；

最後，考量1996年已是天安門事件後第7年，中國漸次發展，美不想讓中方覺得反映過度激烈，破壞彼此關係。

普理赫表示，幾經考慮，在台灣總統大選前，美決定派出獨立號、尼米茲號航空母艦2個航艦戰鬥群到台灣附近海域，分別部署在台灣東北海域和台灣東部海域，讓彼此留有作戰空間，另再派出2艘戰艦分赴台北及高雄外海。

經過台海危機衝突，普理赫認為，美國認知到與中國大陸、美軍與中共解放軍之間，欠缺溝通管道。自此雙方開始建立連繫管道，包括美軍太平洋司令部與中國高層領導的溝通機制等。

與會的4位前美軍太平洋司令認為，就以國力、政治、經濟等影響力而言，美國之前比現在更具有操作槓桿的能力；洛克利爾同意，假若完成跨太平洋夥伴關係協定（TPP），對亞洲的影響力遠較軍事力量大，然而「美國已錯失了很多機會。」

(中時電子報)