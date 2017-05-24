北韓狂射彈 疑靠陸北斗衛星導引
中國今年將在全球展開北斗導航衛星佈局，23日已公佈相關計畫與時間表，打算從今年到2020年這4年間，把近30顆北斗衛星送入軌道，以提供覆蓋全球的高水準導航服務。
而北斗衛星的導航精度大幅提升，從中受益的，可能不只是中國，更有不斷試射飛彈，令國際社會頭疼不已的北韓。
據《亞洲時報》（Asia Times）網24日報導，隨著平壤進行更多試射，以發展射程能達美國本土的飛彈，而引發世人高度關切。但大家忽略的，卻是導引飛彈射向目標，需要靠衛星幫忙。
然而，平壤並沒有衛星導航網，但發射飛彈卻能靠衛星導航，報導指出，這不免令人懷疑，他們可能利用了中國發射的衛星。
報導指出，儘管有關北韓軍事計畫的消息難以確認，但回顧2014年，卻早有報導顯示，北韓代表團7月參加了河北省衛星控制中心主辦的技術教育，學習了北斗導航系統的使用方法。
同樣在2014年，《環球時報》引述一名中國軍事專家的話說，北京管不了平壤將北斗衛星導航用於軍事。
當然，除了北斗外，北韓也可能用美國的全球定位（global positioning system, GPS）系統，或是俄羅斯的格洛納斯（GLONASS）系統。
不過，日本未來工學研究所研究員小泉悠指出，雖然不能排除北韓使用俄羅斯衛星導航系統的可能，但對北韓來說，北斗看來是比較合理的選擇。
(中時電子報)
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