擁槍自重恐嚇勒索 刑事局查獲罕見骨董衝鋒槍

警方將邱嫌等5人逮捕到案，依組織、槍砲等罪嫌移送法辦。(林郁平攝)

警方查獲一把瑞典製的Tec-KG9骨董衝鋒槍及改造手槍1把、子彈71顆、散彈子彈9顆、刀械、毒品咖啡包94包等贓證物。(林郁平攝)

刑事局與新北市警方接獲情資，得知竹聯幫天龍堂中壢會25歲邱姓男子在桃園、新北市地區擁槍自重，糾眾從事暴力犯罪活動，立即共組專案小組，報請桃園地檢署檢察官吳宗憲指揮偵辦。

警方調查，桃園一名被害人去年向天龍堂分子借貸200萬元，尚有100多萬未還，邱嫌討債時巧立名目，將被害人強押拘禁，恐嚇其簽下600多萬元本票，勒索遠高於債務數倍之錢財，甚至開槍射擊被害人的車輛，作風十分凶狠。

專案小組動員40餘名警力，兵分多路至桃園地區同步執行拘提、搜索勤務，將被提報為治平對象的邱嫌等5人檢肅到案，並在嫌犯床下查獲一把瑞典製的Tec-KG9骨董衝鋒槍，發現這把衝鋒槍雖然笨重，但仍可正常射擊，火力強大。

另查扣到改造手槍1把、子彈71顆、散彈子彈9顆、刀械4把、毒品咖啡包94包等贓證物，全案詢後，依槍砲、組織、毒品、恐嚇取財、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌移請法辦。

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(中時)