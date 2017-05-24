一例一休修法？勞動部長林美珠：沒有打算

一例一休上路問題不斷，近期不少立委提出修法概念，勞動部長林美珠回應，「沒有修法打算」，不過將秉持著尊重的態度，接下來還是會按照既定行程，做該做的事情。

立法院衛環委員會今下午邀請勞動部長林美珠、內政部、交通部及公共工程委員會就「102年職業安全衛生法修正後業已擴大適用至所有工作者，職災千人率逐年遞減，然重大職災數卻不減反增，非典型勞動工作者及自營作業者時常得不到應有的補償及賠償(如:亞泥案)，請以職業安全衛生法修法後施行成效、重大職災現況及未來改善措施」列席報告並備質詢。

當媒體問及《勞基法》修法一事，林美珠表示，委員都有提案權，這部分當然尊重，但站在勞動部立場，沒有修法打算，將按照既定行程，做該做的事，宣導、輔導、檢查，按照原定計劃來，至於工時帳戶問題，「大家再討論」。

(中時)