霧峰警緝毒對空鳴槍，被誤為警匪槍戰

警方緝毒對空鳴槍，無人傷亡，卻被誤為是警匪槍戰。（馮惠宜翻攝）

台中霧峰警分局偵察隊24日下午偵辦販毒案，跟蹤嫌犯到北屯區東山路大坑郵局前，因查緝過程中，嫌犯企圖脫逃，欲衝撞警察，員警於是對空鳴槍示警，未料被民眾誤為警匪槍戰，PO上臉書爆料公社，稱晚霧峰分局說明，強調是兩名毒販企圖逃脫才會對空發了兩槍，阻其逃跑，並無人傷亡。

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(中時)