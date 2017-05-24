挺同反同聲量「駁火」　社民黨抗議王欣儀提案

社民黨赴台北市議會抗議議員提案由家長審酌性平教材。（王超群攝）

反同家長到場反制社民黨。（王超群攝）

台北市議員王欣儀領銜提案要求家長對學校性平教材應有最高審酌權，社民黨對此反對，24日到市議會前抗議，但反同的家長團體也到場反制，雙方在駐警隊隔開的區域內隔空叫陣，以聲量「駁火」，午後該案進到大會，遭到暫擱，同時李建昌與洪健益議員要求撤簽。

領銜提案的王欣儀得到26位議員連署提案，要求家長基於監護權，有關性平教育教材、課程，應有最高、最後審酌權，應交由各校家長會決定；社民黨24日在北市議會前表達訴求，社民黨苗博雅表示，之前林奕含事件讓整個社會譁然，當社會不斷詢問「怎麼預防悲劇再發生」的時候，有26位台北市議員以張冠李戴的方式，抹黑性平教材，把教師手冊的內容，講成發給小學生課本的內容。苗博雅質疑「性平教育家長不會教、學校不能教，那小孩子要去哪裡學？看A片學嗎？上網學嗎？到補習班學嗎？」

不過社民黨的發言引起另一側反同家長團體的憤怒，他們高喊「說謊」、「害人害己」、「性別混淆」、「自己的小孩自己教」、「不適當教材退出校園」等口號，一度有人激動的跨過分隔線，所幸駐警上前勸阻，雙方並未衝突，只在聲量上較勁。

王欣儀則指出，議員提案只是反映家長心聲，家長擁有對未成年子女最高的教育權、監護權；為了能讓孩子們有更好的性平教育現場及正確的價值觀，提供一個討論的空間與過程。家長不是反對性平教育，是反對不當的教材，出現在教育現場及亂七八糟的性平課程和講師。

王欣儀批評社民黨連提案內容都搞不清楚、斷章取義，要為選舉造勢打知名度，也不能如此漠視憲法、教育基本法及國際公約；議員在議會提案，是民主法治下賦予的職權，竟然脅迫議員撤案，行徑不可取。

下午會議一開始李建昌和洪健益就表示要撤簽，李建昌說，他發現家長團體邀請的部分演講者是相當激進的反同人士，與他理念不合；洪健益則堅持撤簽，大會無人異議下，同意兩議員撤簽連署。王欣儀提案在大會遭到暫擱，並未進教育委員會審查。

(中時)