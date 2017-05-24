司改決議 建立起訴審查制度

司改國是會議第三分組召集人瞿海源。(蕭博文攝)

司改國是會議第三分組今決議建立「起訴審查」制度，由審理本案以外的法官進行「起訴審查」，若認為聲請有理由駁回起訴，毋庸通知檢察官補正，檢察官僅得在有新證據時再行起訴。此外，委員也決議不起訴案件再議發回續查以1次為限，第二次再議時，高檢署檢察官若認偵查不完備，應自行偵查。

召集人瞿海源表示，今日是第三分組第7次會議，仍有許多議題尚未討論完畢，目前看來再增開機會不高，會將未討論完的議題交由法務部或司法院繼續研議。

起訴審查制度方面，第三分組決議，建立起訴審查制度，由審理本案以外的法官進行「起訴審查」，法院受理聲請以書面審查即可，審查範圍僅限於檢察官提出的證據，認為聲請有理由駁回起訴，毋庸通知檢察官補正，法院必須在一定期間內作出准駁與否的裁定，以免影響本案進行，而檢察官僅得在有新證據時再行起訴。

為改善現行檢察官監督制度，避免檢察官濫行起訴，建立完整究責機制。委員會決議，當起訴案件蒐證不全，未能清楚勾稽相關證據與犯罪事實關聯性、或有其他重大疏漏及違反正當法律程序者，即對於有重大程序或實體面違失的起訴案件，追究承辦檢察官責任外，針對該檢察官所屬之檢察長、主任檢察官就應負之指揮監督責任亦予以究責，並列為升遷調動參考依據，視情況移送評鑑。

針對不起訴案件的監督機制，委員會決議，高檢署檢察官應具體指摘原偵查不足之處並建議偵查方縣，而且續行偵查應有一定時間限制。另外，為改善一再反覆發回續查的情況，發回續查僅限1次，因此第二次再議時，高檢署檢察官若認為偵查未完備時應自行偵查，認應提起公訴時則命原審檢察官起訴，若告訴人不服二度駁回，得向法院聲請交付審判。

(中時)