蘇迪曼盃 王齊麟雙勝 中華勝韓分組第1晉級

王齊麟（右）逆轉贏得第5點混雙後，與搭檔李佳馨握手慶祝。（博斯無限台授權翻攝）

蘇迪曼盃羽球賽在澳洲黃金海岸熱戰，中華隊24日與韓國爭奪B組第1，「世界球后」戴資穎在第2點女單力克韓國一姐成池鉉，雙打好手王齊麟更是威風，在男雙、混雙兩線告捷，幫助中華隊以3比2勝出，以B組第1晉級8強。

王齊麟對韓參與兩點勝利，先與陳宏麟在第1點男雙出擊，以21比19、21比13擊敗金德永／朴景熏，替中華隊拔得頭籌。接著戴資穎和成池鉉鏖戰3局，以21比15、15比21、21比14勝出，取得2比0「聽牌」優勢。

戴資穎在第2點女單擊敗韓國一姐成池鉉。（博斯無線台翻攝）

接著中華隊由世界排名第6的「台灣一哥」周天成力拚第3點單打，但對手是目前世界排名第2的孫完虎，力戰50分鐘仍以18比21、17比21落敗。接著女雙許雅晴／吳玓蓉也以直落2不敵張藝娜／李紹希，系列賽戰成2平。

第5點混雙王齊麟再度出馬，搭配李佳馨對上催率圭／蔡侑玎，兩人首局以11比21丟掉，但穩住陣腳後以21比18、21比16逆轉勝出，拿下第5點與B組第1。

中華隊首戰擊敗俄羅斯，其實已經晉級8強，不過進一步以2連勝拿下分組第1，確保8強淘汰賽不會對上其他分組第1，晉級4強更有把握。大會將在小組預賽結束後，以抽籤決定8強對戰戲碼。

(中時電子報)