應徵當褓母 上班首日就行竊

警方從林女身上起出贓款。（王揚傑翻攝）

有褓母證照的40歲林姓女子，日前到新北市板橋某婦產科應徵褓母，昨（23日）天第1天上班，發現同事的置物櫃都沒上鎖，於是分別竊取2位同事置物櫃內現金共3000元，同事下班時發現，向診所反映，調監視器發現林女翻動他人置物櫃，遂向警方報案後，警方到場將林女逮捕，並起出贓款。

林女供稱，因月底要繳1萬6000元的銀行貸款，但之前沒工作，身上的錢不夠繳貸款，才臨時起意行竊同事。偵訊後，警方以竊盜罪嫌將林女送辦。

(中時)