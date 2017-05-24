氣候暖化太明顯 南極出現綠色苔原
我們多數人對南極的印象就是一片長年覆蓋冰雪的荒原，長久以來也確實如此。但是最新的研究卻顯示南極的外貌已經有所變化了，隨著全球均溫的升高，南極洲邊緣出現越來越多的綠色苔原，這個變化對生態會出現什麼影響還不得而知。
阿特拉斯科技網(NewAtlas)報導，英國埃克塞特大學(University of Essex)的研究人員從南極半島(Antarctic Peninsula)收集了許多苔蘚樣本，發現該地區的生物活動性在過去50多年已大量增加，其中包括原本不在南極出現的苔蘚。
該團隊在2013年也曾經進行類似的調查，而今次的發現是前所未有的明顯。雖然這項研究只關注南極半島的南部，但是在幾個勘察地點，分別是象島(Elephant Island)、亞德利島(Ardley Island)和綠島(Green Island)，這三座島分別相距600公里。在這些島嶼上顯示出非常一致的結果，也就是苔原逐漸取代了冰原。
首席研究員丹．克萊曼(Dan Charman)說：「苔原是最能適應環境的生物之一，因此當南極開始暖化後，這些苔蘚就會迅速復生。南極半島的暖化大約已持續了半個世紀，如果這樣繼續下去，未來的南極半島將是一個綠色大地。」
(中時電子報)
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