竹教大前校長侵占遭判刑 學生要求解聘

前竹教大校長陳惠邦。（翻攝自校方官網）

新竹教育大學前校長陳惠邦，遭舉發在任內侵占獎學金公款217萬元，日前一審遭判刑2年，緩刑2年，由於陳在清大、竹教大併校後仍任校長諮議及教授，清大學生議會要求校方予以解聘，陳24日則發聲明道歉，但未表態要主動離職。

陳惠邦在聲明中坦承因行政疏失而誤觸法條，也願就財務處理疏失，誤觸刑責部分認罪協商，以換取自省機會。因所處罪罰未違反教師法14條及與教師專業、師德有關事項，希望未來仍有機會秉持教育專業為社會服務。

清大學生議會則指出，對學生而言，校長、教授侵占校友捐款、交流與研修經費，無疑是最糟糕的身教。為了端正學術界的誠信作風，校方應循相關法令啟動程序，解聘陳惠邦教授，並解除其校長特別諮議及其他校內職務。

陳惠邦抱屈說，侵佔基金會基金部分，他在財務處理中對於所有領出的基金均悉數補回。但檢方未能檢視補回金額，僅以領出金額認定侵佔，他雖確有便宜行事的疏忽，但無侵佔意圖，多年來為基金會及獎學金募款90萬、捐款30餘萬可做為證明。

清大人事室主任王淑芬表示，校方本周一收到法院判決結果，因確定遭判刑，陳惠邦兼任校長諮議一職自動解除，當初聘雇擔任校長諮議，是因為清大對南大校區（原竹教大）不如陳熟系，因此給予榮譽頭銜，但並非編制內行政職。

陳惠邦另在清大擔任師培中心教授，屬校內教職，校方將擇日召開教評會，依教師法第14條進行評議，若經認定有違教師法，將予以解聘、停聘或不適聘。

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陳惠邦聲明全文：

本人以公益、公務侵佔遭起訴、判刑，因此而影響對前新竹教育大學及清華大學校譽，深表對社會與全校師生、校友的歉意。

本人於擔任校長任期中致力於與大陸交流及各項推廣教育活動，並由校內相關處室、中心秉權責執行。期間因執行過程發生經費入帳困難，本人應承辦同仁與對方經協結果提供本人境外帳戶、依據合約派教授前往授課，乃至於依授課對象付款等要求，均是本人身為校長並本於協助解決問題之動機而被動因應。其付款對象、付款額度與付款時間等係由同仁所計算，並根據其所提供之名單與金額如實支付，並未刻意留存任何金額於個人帳戶。其他相關活動所指涉之經費亦由承辦單位繳交學校，未任何有管理費進入私人帳戶。檢察官在起訴書中有計算錯誤與對資料誤解之處，法庭復未能明察與澄清，令人遺憾。

另有關本人侵佔基金會基金部分，本人於財務處理中對於所有領出之基金均悉數補回。檢察官未能檢視本人補回之金額而僅以領出之金額認定本人侵佔並非全部事實。其中本人確有便宜行事的疏忽，但無侵佔意圖。本人多年來為基金會及獎學金募款九十萬、捐款三十餘萬可為證明。

本人坦承行政疏失而誤觸法條，深悔因不夠謹慎所犯錯誤，也願就財務處理疏失誤觸刑責部分認罪協商以換取自省機會。因所處罪罰未違反教師法十四條及與教師專業、師德有關事項，期望未來仍有機會秉持教育專業為社會服務。

(中時)