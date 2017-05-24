「I Believe I Can Fly」 立榮帶領金門孩子起飛

「逐夢飛揚－I Believe I Can Fly」講座在長榮交響樂團四重奏優美旋律中揭開序幕。（李金生攝）

立榮航空董事長林志忠鼓勵青年學生勇敢逐夢，並用行動讓夢想起飛。（李金生攝）

立榮航空及張榮發基金會捐贈愛心電腦與﹤我所看到的知道的張榮發﹥書籍給金門縣政府。(右起依序為立榮航空林志忠董事長、吳成典副縣長、張榮發基金會鍾德美執行長、教育處李文良處長)。（李金生攝）

金門縣吳成典副縣長(後排右9)、立榮航空林志忠董事長(後排右8)、張榮發基金會鍾德美執行長(後排右10)、金門航空站洪念慈主任(後排右11)與 金門5所國中師生代表大合照。（李金生攝）

于竣宇機師有獎徵答，贈送飛機模型給答對的同學。(立榮航空提供）

金城國中同學搶著和機師、空服員合影。（立榮航空提供）

想飛！立榮航空與張榮發基金會今（24）日在金門縣文化局舉辦「逐夢飛揚－I Believe I Can Fly」講座，與當地年輕學子分享飛航人員養成過程，也鼓勵大家拓展人生視野，在浩瀚天空勇敢追逐自己的夢想。

這項為離島和偏鄉學子舉辦的講座，繼澎湖、馬祖之後，今年移師金門舉辦，邀請全島5所國中750位同學參加，在長榮交響樂團四重奏揭開序幕後，隨著立榮航空的專業團隊踏上逐夢旅程，一起探索多采多姿的天空。

張榮發基金會貼心的安排外婆是金門人的空中巴士A321副機長于竣宇，以及從小在金門長大的空服員許冬青現身說法，分享他們如何將當初只是萌芽在心的飛行夢，一步步實現的心路歷程。同時也邀請機務、運務專家解說飛航前後的定檢維修、地勤作業細節，讓大家瞭解每1次翱翔的背後，都是全體人員辛勤、專業和熱忱的堅守。

立榮航空董事長林志忠表示：根據「Cheers快樂工作人雜誌」調查，2017年新世代最嚮往企業前10名當中，航空業便有長榮、華航2家，顯示大家對於航空業抱有相當高的期待。

張榮發基金會執行長鍾德美則以「浩瀚的天空是留給準備好的人」這句話，勉勵同學們拿出早年金門人出外打拚的精神，以血液同樣流淌的逐夢基因，將偉大的夢想付諸行動，堅持到底往目標前進。

金門副縣長吳成典則回憶在10餘年前的1次拜訪中，長榮集團創辦人張榮發總裁很開心拿出「族譜」，說道自己也是祖籍金門的「金門人」，一段偶然的往事至今難忘，也期待同學們以開闊的視野，一起來逐夢飛揚和服務社會人群。

金城國中董欣曄同學就很有感的表示：「今天真的收穫很多，激起了我的機長夢，原來航空業的工作是這麼專業又有趣，更了解到英文非常重要，有一天也希望自己能從事航空業，飛向浩瀚的天空！」

立榮航空及張榮發基金會還共同捐贈100組2手個人電腦給金門6所國中小、金門家扶中心、生命線協會等社福機構，以充實當地教學資源，同時也贈送參加講座的同學《我所看到的、知道的張榮發》一書，期盼同學們學習長榮集團創辦人張榮發不畏艱難、努力向上的精神，為自己的未來創造無限可能。

(中時)