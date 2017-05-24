整頓後更美麗 竹市動物園相約明年再見

「我和動物有個約定」派對嘉年華本周末登場。（徐養齡翻攝）

邁入81個年頭的新竹市立動物園，即將啟動「動物園再生計畫」，打造友善動物的「類棲地」，同時將於27、28日周末兩天，舉行「我和動物有個約定」派對嘉年華，盼讓市民留住園區回憶，迎接1年後的嶄新面貌。

市長林智堅從市議員任內就不斷推動動物園再生計畫，上任後向觀光局爭取5億元經費，執行「新竹公園再生計畫」，動物園為其中重點，他24日專程到園內與動物們短暫話別，並仔細審視各項改造計畫，要讓動物園呈現更不凡的氣象。

園方表示，2天嘉年華共有5大主題，包括「奶油獅」兒童劇團表演、親子聯繪、美食餐車、大地裝置藝術及闖關拿好禮遊戲，每個角落都能發掘驚喜與回憶。

28日下午3點「動物造型遊園踩街」壓軸，林智堅將擔任「動物們的領隊」帶領民眾遊園，請大小朋友一起來踩街，和動物相約「明年見」。

林智堅說，市立動物園是新竹人共同回憶，近來動物園入園人數較以往增加逾2成，許多市民全家出動，「揪團」與動物朋友告別，民眾只要穿戴「動物圖樣」就能免費入園，把握最後機會與動物們見面。

活動2天之間，安排動物人偶伴遊園、集章換驚喜好禮、三代同堂拍照打卡拿大獎、親子聯繪玩藝派對、美食派對等活動，還可報名參加28日下午的動物造型遊園踩街，精彩可期。

(中時)