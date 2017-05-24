環球科大餐飲廚藝系拜師大典 仿古禮三叩首
環球科技大學餐飲廚藝系今天上午舉行第五屆餐飲廚藝系拜師大典，今年照往例迎請斗六新興宮媽祖神尊供奉於香案，不同的是透過視訊與現場邀請國內外系友對學弟妹勉勵。
餐飲廚藝系本105學年度招收161名新生，經過近一學年的專業培育，老師們鼓勵學生以最誠摯的熱情和決心，正式拜師入門。
今天早上校方邀請坤皇舘龍獅學院舞獅、環球科技大學的扯铃社表演揭開序幕。
拜師大典由環球科技大學陳益興校長擔任主禮官，主禮官依序獻帛、獻爵、獻果，並帶領師傅們及全體同學行三鞠躬禮。
接著請系上教師郭木炎、王貴正、葉力誠師傅上座，進行「獻束脩」三叩首禮。隨後學生拜叩師傅，奉為身心靈的導師，包括傳習技藝與言教身教。
受拜師傅為學生授帽，承諾收學生為徒，並傾囊相授，傳承餐飲技藝。
校長陳益興也為在2016、2017年國際廚藝大賽中獲得前三名的11個同學套上金色領環，象徵榮耀、傳承與肯定。
(中時)
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