明道大學校園徵才 學生搶著畢業即就業
「公司越大方，會讓員工越想為公司打拚！」明道大學今天舉辦校園徵才博覽會，65家廠商提供近1000個職缺，不少應屆畢業生及待業民眾踴躍洽詢各職缺的性質與待遇，也說出他們對老闆的期待，有學生說，勞資取得和諧，才會有未來。
明道大學就業博覽會，參與的廠商大多是在地企業，包括金融、餐飲旅館、休閒觀光、製造、農產食品、造園景觀之外，海巡署、國防部也都動員到場招募新血。
為了吸引求職者，徵才廠家花招百出，其中大村蘭園，只要求職者填寫履歷，就會贈送1盆蘭花作紀念。蘭園經理賴永翔說，開出的職缺是找園藝人才，如果對這個紀念品有興趣，也代表對這個產業有興趣，所以不惜成本送盆栽。
休閒餐旅集團「薰衣草森林」，則是端出福利吸引人才，面試官說，起薪26K，除了勞保及意外險，還額外幫員工投保癌症險，員工更可享有支薪旅行假7天的小確幸。明道大學材料與能源工程學系大四生洪嘉鈜說，「這樣的福利比固定薪水還有吸引力」。
國防部中區人才招募中心攤位前，則是擠進1群小女生，她們對從軍有興趣，希望以後也可以巾幗不讓鬚眉。洪尉甄上尉說，大學畢業可以報考「志願役專業預備士官班和軍官班」，上士官月薪約是3萬9000元、軍官則是4萬5000元，但軍人是24小時待命，必須要有耐性、有好的抗壓性。
(中時)
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