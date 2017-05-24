端午連假 199元玩遍劍湖山世界！

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端午連假 199元玩遍劍湖山世界！
劍湖山世界推出端午專案，只要身分證字號有數字5，即可享有門票199元優惠。(圖片取自劍湖山世界官網)
端午連假 199元玩遍劍湖山世界！
小威の海盜村水樂園0526~1010夏季限定即將開園！(圖片取自劍湖山世界官網)
端午連假 199元玩遍劍湖山世界！
遊樂園一定不能少了旋轉木馬！挑高三層樓的「皇家馬車」，是全台最壯觀的旋轉木馬。(搭乘限制：年齡7歲以下，請由大人陪同)(圖片取自劍湖山世界官網)

端午節連假即將在本周末展開，相信許多家庭都在此時計畫親子出遊的行程，別以為連假出遊就是貴，位於雲林的劍湖山世界主題樂園推出端午連假專案，在5月27日至5月30日，只要身分證字號裡有數字「5」，遊客本人出示身分證或健保卡等證明文件，即可享門票超殺價199元！(原價899元，優惠下殺將近2折！)

這項優惠活動不限於本國遊客，外籍遊客只要出示護照或居留證，數字有5一樣同享優惠！

另外，劍湖山世界的小威の海盜村水樂園也即將於5/26開放囉！超人氣水上設施像是亞洲第一的水上巨霸「龍捲風」及水上之霸「大碗公」，搭上橡皮艇享受急速墜落的快感！另外，小威漂漂河和大船塢還可讓大小朋友一起享受玩水的樂趣！端午節連假正是一票暢遊水樂園的最佳時機！

Index

劍湖山世界

地址：雲林古坑鄉永光村大湖口67號

電話：05-5825789

(中時)

關鍵字：連假劍湖山世界劍湖山世界優惠
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