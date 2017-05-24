短裙辣妹醉倒路邊 警見援手防撿屍

20歲陳姓短裙辣妹日前醉倒在路旁，幸好下班暖警驚見防撿屍。(劉宥廷翻攝)

警方呼籲女性在外要注意自身安全。(劉宥廷翻攝)

高雄市一位20歲陳姓短裙辣妹日前醉倒在路旁，新興分局警員一早7時下班返家，在前金分駐所轄區的街口驚見，隨即通知巡邏警到場處理，確保醉倒女安全，以防被撿屍；警方指出，據趕來的女性友人供稱，她們是在錢櫃幫友慶生，HIGH了整晚喝個爛醉，朋友將陳女載到其租屋下就離去，想不到她醉倒路邊。警說，幸好同仁下班返家途中發現，倘若發生財物遭竊或交通意外，甚至被有心人士撿屍，恐怕後悔就來不及了，呼籲女性在外要注意自身安全。

(中時)