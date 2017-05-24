同婚釋憲 反方怒吼：同婚讓每個人成為同志
台灣史上首次由司法院大法官針對同性婚姻釋憲，即將於今天下午4時做成第一號解釋，婚姻平權有機會向前一步，備受國內外關注。挺同婚團體備戰，號召上萬名群眾集結於立法院旁青島東路，預料結果將為台灣同性婚姻有所保障。
但近百名反對群眾則齊聚司法院前，撐起黑傘、擊鼓高喊「法庭不是一場戲，釋憲已無公信力」、「大法官不是總統的僕人」，現場家長痛批婚姻是神聖的，台灣應成為楷模，同婚亡國滅種、害人害己，「讓每個人都成為同志！」
安定力量聯盟秘書長游信義表示，一男一女結合不是偶然、婚姻也非關政治，大法官更不可以創制法律，呼籲大法官「自制」，同婚應尊重立法行程自由。他更質疑同運團體挾持同志，企圖推動台灣性解放，破壞家庭價值。
(中時)
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