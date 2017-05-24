NBA》騎士穩了！詹皇過去3勝1敗全獲晉級
看到這個歷史數據，塞爾提克應該很清楚接下來將有什麼命運！過去只要「小皇帝」詹姆斯坐鎮，11次在季後賽系列戰取得3勝1敗領先，他所在球隊全部晉級，看來騎士闖進總冠軍賽遭遇勇士，僅剩時間早晚的問題了。
詹姆斯生涯遭遇塞爾提克，也保有另外1個無人能及的紀錄，那就是他在東區決賽碰上塞爾提克，生涯已有9場比賽得分破30大關，遙遙領先這項紀錄第2名保持者前七六人球星安卓湯尼的4場，可見詹皇打綠衫軍確實很有一套。
儘管擁有這些傲人紀錄，詹姆斯24日賽後仍把勝利歸功厄文，「厄文總在某些場合挺身而出，他在越大的舞台，就有越傑出的表現，自從我來到騎士後，我一直認為他很特別，而他今晚的表現證明他為何這麼特別了。」
提到自己第4戰意外快攻扣籃不進，詹姆斯完全沒有放在心上，強調自己過去也曾錯失這種灌籃，反正在他生涯當中，成功扣進的數量絕對比沒扣進的多，「所以我認為自己仍保有相當不錯的扣籃命中率！這就夠了。」
(中時電子報)
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