金宇彬患鼻咽癌 女友申敏兒崩潰「受巨大衝擊」

金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒受衝擊表示會陪男友戰勝病魔。（圖／達志影像；翻攝自illusomina IG）

金宇彬將暫停演藝工作，全心抗癌。（圖／中時資料照片）

韓國男星金宇彬近年來演出《繼承者們》、《任意依戀》等劇人氣直漲，年僅27歲的他因多部大紅作品，被視為未來的天王接班人，沒想到今(24日)卻透過經紀公司證實罹患鼻咽癌，震驚一票粉絲，而大他5歲的女友申敏兒也相當崩潰心疼，為此受到巨大衝擊，但會全力陪伴男友進行治療，期盼他早日康復。

身高188公分的金宇彬過往戀情大多為姊弟戀，他曾與大他1歲的模特兒劉智安交往兩年，分手一年多後，2015年7月金宇彬被拍到與大他5歲的申敏兒約會，上演溫馨接送情，兩人先前因拍服裝廣告結緣，雙方公司隨後也大方認戀，承認交往ING。

沒想到就在金宇彬、申敏兒公開交往將滿2年之際，今金宇彬閃電宣佈罹患鼻咽癌，但所幸發現得早，會聽從醫師指示接受藥物與放射治療，全面暫緩演藝工作，而申敏兒稍早也透過公司回應：「雖然病情及時發現，但申敏兒也因男友罹患鼻咽癌受巨大衝擊，她將竭盡全力陪伴金宇彬進行治療。」

(中時電子報)