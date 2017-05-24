推綠能 蔡英文：中央、地方及各部會要充分溝通

身兼黨主席的蔡英文總統，今在民進黨今中常會針對綠能裁示，執政的第一年，要做的事情很多，大家在拚命做事的時候，或許在對外溝通上時間有不足，因為忙著做計畫、忙著往前走。所以下個階段，相信一面執行的過程中，一定要充分溝通，這個溝通不僅是中央、地方、中央各部會，還有跟一般社會大眾的溝通，畢竟每個人都要用電，

此外，原本計畫出席中常會報告「綠能科技產業創新推動方案進度與成果」的經濟部長沈世光，因為還在立法院委員會，無法出席，臨時請經濟部次長沈榮津代打。

蔡英文聽取報告後裁示，綠能計畫相對其他計畫比較具體，也比較成熟，執行體系也開始到位。她希望可以加速，報告裡都有期程設定，後續期程的管考要再來注意。這個成敗不僅是一個產業的成敗，更是能源政策一個最重要的關鍵。相對條件也不差，包括風場，製造的品質，只要能夠好好的做，在台灣是很有發展的機會。

蔡英文說，就像沈榮津次長講的，除了注意在地的需求、發展外，將來也可以把累積的科技，還有種種的系統跟產品，一併的對外來做擴張，這是一個台灣很重要的內需產業，也是很重要的未來外銷產業。

她說，不僅是中央、各部會協力來做，同時地方政府將會扮演很重要的角色，像「沙崙綠能科學城計畫」，台南市政府將扮演更重要的角色。剛才林佳龍市長也提到，中部風場的開發跟風力發電，台中跟彰化將會扮演重要的角色，所以地方的角色確實是不可或缺，在執行的過程中，也務必一定要請地方政府一起來做。

蔡英文表示，剛才有常委提到，單一窗口確實很重要，在這麼重大的計畫裡，單一窗口跟內部的協調整合是成功的關鍵，所以我們也希望能夠在執行的過程中，能把單一窗口做有效的設立。

(中時)