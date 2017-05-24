禁止同性結婚 大法官會議宣告違憲

司法院大法官審理北市府及同運人士祁家威聲請同婚釋憲案，記者會上司法院秘書長呂太郎表示，大法官最終認為，我國現行法律未保障同性婚姻屬違憲。（陳君瑋攝）

（16：23更新）備受矚目的同性婚姻釋憲案，大法官會議作成748號解釋文，認定民法關於婚姻規定，沒有使相同性別2人得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性的永久結合關係，與憲法保障的平等權有違，相關機關應在2年內完成修法或制定，至於修改民法或制定專法，大法官會議認為這是立法形成範圍。

大法官會議也特別指出，如何逾期2年仍未完成修法，同性結婚可以持二人以上證人簽名，及異性結婚的相關規定，向戶政機關辦理結婚登記。

(中時電子報)