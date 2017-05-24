連資遣費也想賴 公車處遭法院判敗訴

基隆市公共汽車管理處去年為精簡人力，當時與20名員工達成共識，表示願支付412萬元資遣費的優離協議，豈料老員工們相繼辭職後，公車處竟反悔不願支付資遣費，員工們只好與老東家對簿公堂；昨天法院審理終結，公車處遭判敗訴，並需支付允諾的資遣費給員工們。

員工們知悉判決後，心中感到相當高興，卻又擔心公車處會再提起上訴，呼籲公車處應重視「老員工」顧慮其生計，讓他們可以有急用的錢過生活、找工作，不再為此擔憂煩惱。

判決書指出，去年公車處為精簡人事，以支付任職1年以上且未屆齡退休的技工、技助等職位員工，以每人7個月薪資作為資遣費，鼓勵員工提前離職。去年4月有20名員工依約辦理離職手續後，公車處卻拒絕支付資遣費，員工認為公司違反誠實信用原則，憤而提出民事告訴。

公車處辯稱，當時和工會達成的協議，是勞資協商會議「建議案」，但屬於建議性質，員工認為已經達成契約是個「誤會」，且審計部認為該案有瑕疵，最後拒絕支付資遣費。而公車處長陳新埤則在臉書上留言，指當初資遣經費都已經找到，但最後卡在審計單位過不了，所以才衍生民事案件。

但審案法官認為，根據勞會議內容，雙方已依「契約」要素，達成互相意思表示一致，公車處雖以建議案、建議協商推稱是建議性質，仍無法動搖會議結論已達成意思表示結果，最後仍判公車處敗訴，應賠償20名員工412萬元，而公車處針對此案仍可上訴。

(中時)