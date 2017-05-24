保外就醫有比較好嗎？陳水扁天天被吳淑珍唸
前總統陳水扁自2015年保外就醫、返回高雄居住後，便開始過著天天被老婆叨念的日子，連愛吃的鳳梨酥，也被規定一天只能吃一塊。
前總統陳水扁在2008年11月被羈押，2015年1月時獲准保外就醫，並將戶籍從台北市遷至高雄市，現居於高雄人文首璽。據《鏡週刊》報導，陳水扁保外就醫後，幾乎天天因為各種日常瑣事被老婆吳淑珍叨唸，舉凡是沒有隨手關燈、關電扇、東西沒歸位等。
據報導，陳水扁剛回高雄時，還會跟吳淑珍一起看電視；但現在幾乎只有在晚餐時才會見面。
兒子陳致中說，父母經常會拌嘴，但還是很關心對方，多數時候陳水扁都是默默照做，不太會回嘴。之前他們常為了看電視起爭執，後來各有一台後就不吵了。
陳致中也說，吳淑珍會嚴格限制飲食，除了不能吃太油、太胖等，還要求陳水扁得每天量體重，必須控制在67公斤。至於陳水扁愛吃的鳳梨酥，規定一天只能吃一塊，有時候他們會偷偷拿給父親吃。
(中時電子報)
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