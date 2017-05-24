同婚大勝利！挺同婚現場歡聲雷動

亞洲第一！台灣史上首次由司法院大法官針對同性婚姻釋憲，下午4時公布結果，現行民法不允許同性結婚已違憲，必須於2年內修法，應以法律保障同婚；至於以何種形式修法，屬立法行程範疇，立法意旨交由立法機關決定。

挺同婚團體今天早已備戰，號召上萬名群眾集結於立法院旁青島東路，直播司法院記者會，並與群眾共同解讀解釋文；當得知釋憲結果將為台灣同性婚姻有所保障，現場群眾歡聲雷動、鼓掌，不少人互相擁抱，直呼：「終於等到了！」

司法院針對「同性二人婚姻自由案」解釋文如下：

民法第4編親屬第2章婚姻規定，未使相同性別二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，於此範圍內，與憲法第22條保障人民婚姻自由及第7條保障人民平等權之意旨有違。有關機關應於本解釋公布之日起2年內，依本解釋意旨完成相關法律之修正或制定。至於以何種形式達成婚姻自由之平等保護，屬立法形成之範圍。逾期未完成相關法律之修正或制定者，相同性別二人為成立上開永久結合關係，得依上開婚姻章規定，持二人以上證人簽名之書面，向戶政機關辦理結婚登記。 至於以何種形式達成婚姻自由之平等保護，屬立法形成之範圍。」

(中時)