重審扁案？陳順勝：阿扁病況不適合應訊

陳順勝表示，阿扁病況不適合應訊，相信法院不會傳喚阿扁。（資料照片，林宏聰攝）

阿扁519北上出席餐會，直接走進會場，違反台中監獄規定，據悉高等法院承審法官將重審陳水扁五大案；對此，阿扁醫療小組召集人、高雄長庚醫院榮譽副院長強調，阿扁病況不適合應訊，「我相信法官跟法院不會做這種宣布（傳喚陳水扁）」。

扁醫陳順勝今天下午接受電話訪問，他表示，經過醫療小組評估，阿扁的病情狀況不適合應訊，這部分已由高雄長庚發出公文，向高等法院說明過，不過基於對病人的隱私保護，他不願針對阿扁病況透露細節。

陳順勝指出，今天媒體報導高等法院承審法官將重審阿扁五大案，但他透過管道了解，這應該是錯誤訊息，「既然是假訊息我就不必再多說」，他相信法官跟法院很清楚阿扁的病況，「應該不會做這種宣布」。

(中時)