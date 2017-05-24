台灣觀巴客家桐花套裝行程 邀您遊竹縣

台灣觀光巴士業者即日起至6月30日止，推出11條與新竹縣台3線相關的行程，縣府歡迎全國民眾前來作客賞桐花。（陳育賢攝）

為配合台3線浪漫大道，觀光局協調台灣觀光巴士業者即日起至6月30日止，推出32條1至2日遊台灣觀巴客家桐花套裝行程，其中桃園市新竹縣5條、新竹縣4條、新竹縣苗栗縣2條，與竹縣相關的行程共有11條，縣長邱鏡淳24日邀請全國民眾前來竹縣台3線作客賞桐花。

縣府指出，這11條路線將竹縣台3線上的觀光風景區包括內灣，北埔、峨眉囊括半數，另，關西六福村、以蕃茄為主題的茄紅素之旅、大山背、尖石鄉後山的數碼天空也都上榜，客家、原民風情結合季節限定的桐花美景，5月31日前還有平日1日遊路線4人成行1人免費優惠專案，機會難得。

11條到新竹縣的台3線客庄浪漫大道「台灣觀巴」客家桐花季套裝旅遊行程包括1、六福村、小人國歡樂任意1日遊。2、向日葵花海、內灣小鎮1日遊。3、內灣風情、觀音賞蓮、向日葵花海1日遊。4、新竹客家雙城、大溪老街豐富2日遊（住宿東森山林）。

5、龍情台3青春遊（六福村、小人國2選1）。6、內灣南庄客家城鄉風情1日遊。7、新竹數碼天空景觀狂想曲1日遊。8、內灣、北埔、峨嵋風情1日遊。9、客家擂茶、南埔焢窯野趣、峨眉風情1日遊。10、台3線竹苗浪漫風情湯饗2日遊（住宿泰安溫泉）。11、桐遊台3新竹苗栗南庄風華2日遊（住宿南庄民宿）。

「台灣觀巴」詳細資訊可至網站查詢或電洽交通部觀光局24小時免費旅遊服務熱線0800-011765。

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