2018宜蘭列為「危險戰區」 民進黨縣黨部盼脫困

明年縣長選舉，對民進黨而言極具有指標性意義的宜蘭縣卻拉起警報，民進黨宜蘭縣黨部主委林進財今天表示，如果黨中央能趕在10月底前完成縣長提名人選作業，再配合地方施政的政策調整，相信宜蘭縣將可以轉危為安，繼續由民進黨拿下執政權。

民進黨宜蘭縣黨部今召開記者會，強調明年2018五合一選舉，是2020總統大選前哨戰，也是政權保衛戰的第1場戰役，民進黨在2014贏得了全台灣13個執政縣市席次，2016更贏得總統大選及過半國會席次。但近日媒體民調，民眾對民進黨執政滿意度低迷，地方執政更存在許多隱憂，甚至雲林縣、嘉義市跟宜蘭縣現在都成為未來選舉的三大艱困選區，縣黨部主委林進財表示，過去宜蘭有民主聖地的美名，現在卻成為民進黨的艱困選區。

林進財表示，因應這場艱困選戰，縣黨部希望黨中央在縣長提名作業部分，最遲能在10月前完成，確定推出的人選，地方黨部也才好立即著手準備包括鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表、里長等其他選舉的佈局。另外，對於過去地方施政上所引起的一些民怨，之前在召開縣代表大會時，許多代表紛紛提案，希望地方的行政、議會部門，包括農地農用、地價稅、房屋稅等議題，都要盡快修正政策內容，以回應民意。

林進財說，如果「10月底前完成縣長提名人選」，以及「地方施政調整政策回應民意」兩大問題等順利完成，相信對於明年的選舉，對民進黨而言，宜蘭縣可望能擺脫「危險戰區」的局面。

(中時)