全國首創空拍義消成軍 加速災情回傳
台中市成立「機能型」義消組織，依專長細分山域、營建、資通訊等6大類，最新生力軍加入潛水、松柏港船舶分隊，並網羅空拍好手，列入義消正式編制。市長林佳龍上午出席成軍典禮，親自授旗、驗收救助訓練成果，也頒發獎座給贊助消防資源的企業，場面隆重盛大。
機能型義消分隊校閱典禮上午在豐原舉行，市長林佳龍、消防署長陳文龍授旗勉勵，並頒發第9期救助結訓證書，其中有9名女消防員克服肌耐力、怕水等難關，通過為期14周的訓練，包括垂降、水上救生、急流救援、火災搶救、山域救援、救助戰技、立體救災等考驗。
石岡消防分隊胡乃心，為本期年紀最輕的女學員。個頭嬌小的她說，「負重爬梯」最困難，要背負20公斤裝備，攀爬10層樓、模擬救人；學長帶著她重訓、伏地挺身，最後順利完訓，身材精實，母親還說「差點認不出來」。
此外，林佳龍也頒贈感謝狀，感謝全球人壽和其保戶贊助1153套救助服，及健豪印刷、林新醫院、大台中不動產開發商業同業公會和王幸子等企業、人士，捐款購置救助頭盔。
「關鍵時刻救人的菩薩，不能陷入險境！」林佳龍表示，民間力量挹注，充實消防裝備，保障弟兄救災安全，而新成立的機能型義消分隊不同於傳統義消，除能協助火災搶救，更能提供陸域、水域、山域、空域等特殊型任務。
消防局長蕭煥章指出，市府成立全國首創空拍義消分隊，利用空拍機拍攝災害現場，提供災情資訊給指揮官，再加裝熱顯像儀，即時回傳影像，有利於災情分析，也加速人命搜救。
活動現場安排警消、義消展現空拍機特技、車禍救助、水上救生等演練，包括市府秘書長黃景茂、市議員張雅旻、翁美春、陳金龍、陳成添等人都出席，立委江啟臣、蔡其昌、顏寬恒和議長林士昌、市議員張瀞分、賴朝國也派代表致意。
(中時)
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