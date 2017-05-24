前交通部長郭瑤琪收賄案 顏大和提非常上訴

前交通部長郭瑤琪（中）涉貪遭判刑，2年前入獄服刑，目前保外就醫中。（資料照片）

前交通部長郭瑤琪涉貪遭判刑8年定讞，2年前入獄服刑，目前保外就醫中，多次請求檢察總長聲請非常上訴遭駁。但最高檢審核後認為，郭瑤琪自始至終否認收賄2萬美金，而觀諸法院對於對價關係的認定有三大說法，「遇案不同，言人人殊，莫衷一是」，以本案涉及法律問題意義重大而有加以闡釋之必要，昨向最高法院聲請非常上訴。

郭瑤琪被控在交通部長任內，收受有意投標競標台鐵台北車站地下一樓到一、二樓商場招標案的南仁湖集團負責人父子李清波、李宗賢塞在茶葉罐內的兩萬美金賄賂，一二審獲判無罪，但高院更一審認定郭、李間確有行賄、收賄的對價關係，改依職務上收賄罪改判郭8年徒刑定讞。

郭瑤琪夫婿彭光輝去年在第二度遭駁回聲請後表示，連同本案在內共向最高檢聲請兩次非常上訴，歷經黃世銘、顏大和兩位檢察總長，而蔡英文總統上任後，民間殷切期望司法改革，但最高檢對這件重要司改指標案件的處理態度相當草率，令人非常失望。

最高檢今日表示，依最高法院刑庭會議，如果案件所涉及之法律問題意義重大而有加以闡釋之必要，或對於法之續造有重要意義者而言，可透過非常上訴尋求救濟並統一法令適用。

最高檢指出，各級法院歷來判例或判決，對於收受賄賂罪成立，就特定行為與財物交付上對價關係之認定，大別之有三說，包括重於行收賄者，主觀上均具有行賄、收賄之意思而交付財物之主觀說，有偏於受賄者只須所收受之財物與其職務有相當對價關係即成立之客觀說，亦有採取折衷觀點，兼衡行為人主觀之認知，與客觀因素，綜合判斷有無對價關係之折衷說。

最高檢認為，郭瑤琪在迭次審理中，均否認收受賄款美金2萬元，甚而質疑賄賂罪對價關係之認定，而見諸法院實務判決，遇案不同，言人人殊，莫衷一是，此涉及法律見解具有原則上之重要性，自有加以闡釋釐清之急切，合乎前揭最高法院決議揭櫫之意旨，乃提起非常上訴，期能一槌定音，永矢咸遵。

(中時)