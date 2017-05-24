老大帶小弟試槍？捷運昆陽站車輛遭射BB彈

捷運昆陽站附近的車輛上周末遭人以BB彈射破車窗。(林郁平翻攝)

警方將劉男等2嫌依毀損罪嫌移送法辦。(林郁平翻攝)

警方先後查獲2把作案用的瓦斯槍。(林郁平翻攝)

警方先後查獲2把作案用的瓦斯槍。(林郁平翻攝)

停放在北市捷運昆陽站附近的6輛自小客貨車，上周六晚間遭人以BB槍隨機攻擊，造成車窗破裂、板金凹陷等毀損，南港分局獲報後，在48小時內逮獲45歲劉姓男子及18歲陳姓男子2名嫌犯，嫌犯雖辯稱是因心情不好，才邊開車邊射擊紓壓，但警方懷疑是劉姓男子帶小弟在街頭試槍，訊後，將2人移送法辦。

警方在21日20時50分許接獲民眾報案，指忠孝東路7段124巷捷運昆陽站旁，有車輛遭人以不明物擊破車窗及毀損車體，鑑識人員及轄區同德派出所員警到場清查，發現共有6輛自小客貨車車窗、車體遭不明歹徒以疑似瓦斯槍射擊，造成車窗破裂及板金凹陷，現場雖未發現彈殼，但有遺留鋼珠及BB彈等證物。

警方根據周邊監視器畫面，鎖定歹徒駕駛一輛白色轎車犯案，鎖定劉嫌等2人，前往新北市汐止區及南港路3段劉、陳2嫌住處實施搜索，當場查扣作案瓦斯槍1把、鋼珠及氣瓶1批。

警方調查，劉嫌是汐止地區角頭，上月3日帶著陳姓小弟也曾以相同手法擊破一輛計程車車窗，竊取車內的行車紀錄器遭逮。懷疑劉嫌在拍賣網站購買瓦斯槍，改造後在街頭試槍，隨機射擊路邊車輛，想要擁槍防身。

2嫌訊後，除了被依毀損罪嫌移送法辦外，也將要負責賠償6萬多元的維修費用。

(中時)