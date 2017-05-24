同婚修法後 勞動部：也可有婚假、喪假

（16：46更新）台北市政府、同志祁家威聲請同婚釋憲，司法院大法官今下午4時宣告釋憲結果，認定民法不同意同性民眾結婚是為違憲，要求有關機關在2年內完成修法，若2年內未完成修法，同性伴侶可直接向戶政機關辦理登記，直接適用婚姻章規定。

同性婚即將開放，也將影響到勞工的婚假、配偶及親屬的喪假、家庭照顧假、產假、育嬰假等權益，勞動部表示，勞基法相關法令中對這些假別的身份認定都來自民法，未來民法修訂之後，也會一併適用。

過去勞動部就持開放態度，產假是來自於生產事實，而育嬰假、家庭照顧假也已從寬認定，目前同性配偶都可適用。勞動部強調，由於婚假、喪假中「配偶」的定義，來自於民法，是牽涉到婚姻問題，而婚姻之認定就得要回歸《民法》的範疇，必須要有配偶的事實。

(中時)