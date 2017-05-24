醫倡「自然療法」涉違法 衛福部：1個月內開罰
藝人豬哥亮因延誤大腸癌治療而過世，卻有開業醫師以此做為廣告文案內容，更遭爆曾叫病人以自然療法取代正規療法，引發醫界譁然。衛福部次長蔡森田今痛批，醫師若在罹癌病人最脆弱的時刻，推薦未經醫學實證的療法，「根本就是詐騙」，已要求地方衛生局一個月內，完成調查並從重裁罰。
本身是頭頸癌治療專家的蔡森田說，他曾看過很多病人，原本有很好的治癒機率，卻迷信偏方而放棄正規治療，再次見到他時已惡化到末期，令人惋惜；他強調，醫師因其專業背景，深受許多人信賴，但若在病人生病、心靈最脆弱的時刻，給予不正確的建議導致延誤病情，「根本就是詐騙，要給予嚴厲譴責」。
崇尚自然療法的醫師許達夫，日前在個人臉書PO文，稱有癌末患者因相信他而存活、西醫的手術和化療是加速豬哥亮死亡的原因、希望癌症患者都去找他治療等言論，並留下診所的聯絡方式；此話一出，引發醫界譁然，有醫師拿照片指稱，有直腸癌患者因誤信許的自然療法、導致放棄正規治療而送命。
衛福部醫事司長石崇良表示，許達夫以醫師的身分，在社群上宣傳非正規的治療來招攬醫療業務，此舉涉及違反《醫療法》，非醫療機構不得為醫療廣告的規定；他強調，對民眾來說，醫師具有相當程度的專業說服力，若在執行業務上，用個人經驗或不具一學實證的觀念，誤導、延誤民眾的醫療，將依違反醫師倫理來移送懲戒。
衛福部已去函台中市衛生局，要求一個月內完成查明和裁罰，接著移送醫師公會進行懲戒，輕則暫停執業，重則將處以撤照，盼此杜絕類似的行為再次發生。
(中時)
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