不排斥生第二胎 小禎曝李進良開口要她「搬回家」

小禎驚喜透露李進良要她搬回家住，還說跟老公都喜歡小孩，不排斥生二寶。(中時資料照片)

胡瓜愛女小禎2007年與李進良(阿良)奉子成婚，然婚後風波不斷，2012年兩人分居，多年來始終沒離婚，然這一年來兩人之間出現感情回溫的跡象，先是多次貼出一家三口同框照，又今年母親節，阿良和女兒Emma合送香奈兒包包給她，被外界猜測離復合之路不遠，今天小禎現身錄影，也談到夫妻問題，驚喜自曝阿良開口要她「搬回家」。

據《蘋果日報》報導，今天小禎錄中天《天天樂財神》節目，身上帶著的正是老公李進良日前送她的香奈兒包，被問到復合問題，她坦言前陣子阿良有開口，要她搬回家一起住，她也覺得老公有所改變，近來已幾乎沒聽到他傳緋聞，鬆口表示：「應該是年紀大了吧，我就是一直在原地等待啊，心態本來就是一直在改變」，但對於搬回去一事，小禎透露自己還需要一點時間，尚在考慮中。

此外，小禎更驚喜透露，喜歡孩子的她竟不排斥再生二寶，表示先不考慮跟誰生，認為女兒Emma已經10歲，想給她添個伴，直呼孩子越多越好，還說「阿良也很喜歡小孩」，夫妻情似乎修補得差不多了。

(中時電子報)