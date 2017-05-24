小提琴家狄米奇卡拉康塔斯鍾情台灣來台演奏和學子交流
吳敏菁／彰化報導
來自希臘，目前旅居於奧地利維也納的小提琴獨奏家狄米奇卡拉康塔斯，由於對於台灣土地的情有獨鐘，接受「彰化縣音樂教育基金會」邀請和台灣學小提琴的學子交流琴藝和音樂，學生們如癡如醉，獲益良多。
狄米奇卡拉康塔斯，畢業於維也納國立音樂院，專精巴洛克小提琴與現代小提琴演奏。以獨奏家身份每年150至200場的繁忙演出行程活躍於歐洲。
自2014年起，狄米奇卡拉康塔斯每年都到台灣進行大師班與演出行程。他說知道彰化曾經以「小提大奏」，4645人的小提琴合奏創造了金氏世界記錄，專程安排來彰化演奏。
今年狄米奇卡拉康塔斯來台灣巡演，以小提琴獨奏為主要演出核心，突破現代音樂艱澀難懂之既定印象，帶來全球當代小提琴獨奏作品中，相當動聽悅耳的曲目，用四弦音樂帶領聽眾環遊世界。除了演奏奧地利作曲家小提琴家克萊斯勒的詼諧曲開等曲目，更沒有忘了台灣，並將台灣民謠改編的「望春風」狂想曲，以小提琴獨奏呈現。
(中時)
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