阿里山森鐵修橋 列車停駛5天
阿里山森林鐵路管理處為確保行車安全，提供旅客優質乘車環境，訂於106年6月19日~23日共計5天，辦理本線（目前通車區間嘉義~奮起湖）7號橋梁改善工程，該期間因工程施作需要，所有列車全面停駛，以利相關作業順利進行並儘速完成。
該橋位於北門站~鹿滿站間，自嘉義站起8K+017M~8K+040M處，總長度22.2M，因路基寬度不足、缺少維修通道及預力梁受損，需增加橋面寬度及改善橋涵，計畫將受損預力橋梁拆除後，增設鋼構橋梁及護欄，本工程完竣後可提高該橋結構強度，亦可確保未來路線及橋梁維修人員作業及行車安全。
有關列車停駛訊息如下：
一、 停駛期間：106年6月19日~23日共計5天。
二、 停駛區間：本線嘉義站~奮起湖站間。
三、 停駛車次：每日第1次車（嘉義站開往奮起湖站）及第2次車（奮起湖站開往嘉義站)共計2列次(1往返）；另6月22日郵輪式列車亦停駛。
四、 祝山線、沼平線及神木線3支線正常行駛。
相關訊息請洽森鐵網頁及各車站公告。
(中時)
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