國慶煙火移師台東，將搭配熱氣球光雕晚會

今年國慶煙火破天荒移師後山台東，圖為台東跨年煙火秀。（莊哲權攝）

今年國慶煙火破天荒移師後山台東，地方反映正反兩極，有民眾認為不如把錢留下來給弱勢團體，也有人認為可以帶來觀光商機；縣長黃健庭今天表示，國慶煙火將搭配在空軍志航基地舉辦的熱氣球光雕晚會，在國人面前璀璨呈現。

在立委劉櫂豪及台東縣政府爭取下，國慶煙火首次在台東施放，縣長黃健庭表示，1個月前，立法院長蘇嘉全徵詢他的意見時，認為這是個難得的機會，尤其去年台東飽受風災打擊，國慶煙火施放，也有助提振產業，縣府會全力以赴。

他說，目前的構想是在志航空軍基地搭配熱氣球光雕晚會，期待透過第1次在台東舉行的國慶煙火，讓台東更被看見；在交通部分，將請台鐵即早做好因應，協助加開列車紓解人潮。

至於國慶日是連假的最後1天，屆時旅遊人潮能否留得住？黃健庭說，若能讓遊客為煙火在台東多留1天，未嘗不是件好事。

民政處長顏志光說，國慶煙火將在卑南溪出海口的南岸堤防施放，屆時中華大橋周邊都會封鎖，經費1000萬元，另外，在志航基地設主舞台區及光雕，經費500萬元，總計1500萬元全由中央埋單。

不過，地方也有不同聲音，反對者認為燒錢製造汙染，而且會造成交通大混亂，現在經濟不景氣，不如把錢留下來給社福團體。

縣議員陳志峰昨天就在臉書上砲轟：「前瞻計畫送60幾件沒一件通過！放煙火幹嘛？」，不過，今天在總質詢中，他也肯定中央願意在藍營執政的台東施放煙火；只是他又說，8800億前瞻計畫，台東只要尾數的一半，400億就好了，國慶煙火給台東，好像是施捨一般。

(中時)