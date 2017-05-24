瑞士名錶推「寶可夢」紀念款 要價770萬台幣

瑞士大廠製寶可夢錶正面。(圖/Romain Jerome官網)

寶可夢錶擁有陀飛輪複雜計時功能。(圖/Romain Jerome官網)

瑞士名廠製的太空侵略者系列錶。(圖/Romain Jerome)

瑞士知名腕錶品牌Romain Jerome新推出「寶可夢」紀念款系列，要價25.8萬美元(約合新770萬新台幣)，價值相當於一輛超跑或小坪數公寓！

Romain Jerome曾出過多款經典遊戲紀念錶，近期又在官網發布最新的寶可夢錶，價格相較以往的要貴上許多，走的是極致奢華路線。

廠商表示，寶可夢系列不只是外觀好看而已，其擁有陀飛輪複雜計時功能，兼具飾品與實用性質。這款手錶之所以如此昂貴，在於全手工製作與上色，每一塊錶皆需耗費上百個手工工時，並搭配鱷魚皮製錶帶，全球限量25個！

(中時電子報)