柱柱姐缺席中常會 林政則代理呼籲團結支持吳敦義

連任失利的黨主席洪秀柱請假由副主席林政則（左）代理主持，會中宣讀黨主席洪秀柱的一封信，呼籲全體黨員團結一致，全力支持新任黨主席。（陳怡誠攝）

連任失利的黨主席洪秀柱請假由副主席林政則代理主持，若干黨務主管及中常委請假未出席，場面冷清。（陳怡誠攝）

連任失利的黨主席洪秀柱請假由副主席林政則（右）代理主持，會中宣讀黨主席洪秀柱的一封信，呼籲全體黨員團結一致，全力支持新任黨主席。（陳怡誠攝）

連任失利的黨主席洪秀柱請假由副主席林政則（左）代理主持，中常會結束後，秘書長莫天虎（中）與副主席胡志強（右）握手致意。（陳怡誠攝）

國民黨主席選後首次中常會，黨主席洪秀柱請假並未出席，代主席林政則宣讀公開信，強調感謝黨內同志對黨的奉獻關心，在黨主席選舉結果揭曉後，她誠摯祝賀當選的前副總統吳敦義，呼籲團結一致支持新任黨主席，未來四年帶領國民黨重返執政。

(中時)