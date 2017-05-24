炎亞綸比勝利手勢 提前慶祝「宣告違憲！」

在同婚釋憲結果出來前，炎亞綸已在臉書提前慶祝。(取自炎亞綸臉書)

司法院今(24日)下午4點召開記者會，宣告民法未保障同性婚姻違憲，其實男星炎亞綸早在記者會召開前，就在臉書PO文，並開心寫下4字「宣告違憲！」文末還比出勝利手勢，網紅陳沂、林進也按讚同歡。

原本底下網友對於炎亞綸提前慶祝，還有點不敢相信，直到4點確定大法官宣告民法違憲，紛紛激動留言「我看著釋字號解釋，眼眶都濕了，終於！！！！！」、「久違的平等，恭喜大家」、「人權保障之一大進步」、「哥你真是神」。

(中時電子報)