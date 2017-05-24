蔡易餘批：大法官同婚釋憲「無三小路用」
大法官會今宣告同性婚釋憲案，指《民法》不允許同性結婚規定違憲，並要求兩年內修法完成，消息傳開，不少力挺婚姻平權的立委相當開心。不過曾提出《民法》同婚專章版本的綠委蔡易餘批評，大法官真的是沾醬油派，「無三小路用」，且釋憲沒有講清楚到底是制度還是《民法》違憲，最後還是淪為民法派跟專法派的戰爭。
蔡易餘說，就連大法官的釋憲也支撐不了他的修法版本，「他只告訴我們這個狀況不合理，但要怎麼解決都沒講」，完全是製造困擾。
同婚民法派的綠委段宜康說，大法官做了正確又令人欣喜的決定，只是立院不該把兩年視為修法年限，而是越快越好；民法版本已送交院會等待二、三讀，本周五是立院會期最後一天，若來不及處理，臨時會開這麼多次，也應該把同婚議題加進去。
(中時)
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