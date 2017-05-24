方便梨山居民過端午 中橫增開通行時段

端午節4天連假，中橫臨37便道管制站增開通行時段。（資料照片）

為紓解梨山居民返鄉車流，谷關工務段宣布「端午連假開放5個時段供通行」。（資料照片）

端午節4天連假，中橫臨37便道增開通行時段，提供梨山居民返鄉。谷關工務段段長吳銚堂表示，中橫便道因辦理「安全提升計畫」 ，開放時段調整為上午7時、12時及下午4時30分，配合端午連假增加上午10時及下午2時等兩個時段。

中橫便道易有落石危險，通行客車仍限制座位在9座以下的小客車，通行車輛應保持車距勿超速。吳銚堂也說，當日若遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行，5月31日起恢復為3班次。

(中時)