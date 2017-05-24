大法官吳陳鐶：同婚不是普世保障的人權

同婚釋憲案除了大法官黃瑞明迴避，2名大法官各提不同及部分不同意見書外，共有12名大法官認定禁止同婚違憲；其中大法官吳陳鐶在不同意見書中主張，「同性婚姻不是普世保障人權」，黃虹霞大法官則不認為大法官有權及適宜在此時對同婚表態。

(中時)