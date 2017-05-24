千種生態攝影圖縣府中廊讓您大開眼界
陳育賢／竹縣報導
新竹縣政府為宣導生態環境教育的重要，近日在中廊展出「2017年度生態攝影展暨環境教育宣導活動」，除了以照片介紹蜘蛛、蝴蝶等數百種昆蟲外，還有3人負責現場解說，每天都吸引不少洽公民眾駐足欣賞。
縣府指出，由農委會林務局指導，縣府規畫主辦，並請竹東鎮公所、新竹縣生態休閒發展協會協辦的「生態攝影展暨環境教育宣導活動」，近日在縣府1樓中廊辦理第1梯次宣導。
內容結合專業攝影追蹤紀錄，利用生態之美拍攝製作解說展板，同時以鳥、蜻蜓豆娘、蝴蝶、蜘蛛等多種主題方式呈現生態與環境的關係，希望透過展板宣導吸引民眾瀏覽，進而提升民眾環境意識，落實竹縣自然保育工作，並製作成宣導摺頁及圖書，作為社區及學校長期的教育資材，參加者還可獲得宣導品。
此次的攝影艱是從3萬張照片中挑出1000張，再製成圖表參加生態攝影展，照片取景則是由生態攝影師邱碧純、陳清文、簡金堆3人總共投入近3年的時間，在關西鎮四寮溪等多處拍攝，由於取鏡、靠近、捕捉畫面的困難，3人可說是吃盡了苦頭，為了1個鏡頭，趴在地上1天不能動是常有的事。
縣長邱鏡淳這兩天也抽空前往聽取生態解說，對於活動透過生態教育宣導展示，以互動解說形式十分生動且有趣，讓民眾意識環境生態及物種保育的重要性十分讚佩。
此次系列活動，預計20天9梯次，各梯次展出日期分別為5月22至26日及6月8至9日在縣府中廊。另，6月1至7日在竹東林業展示館，民眾可擇日就近參與。
(中時)
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